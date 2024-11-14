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Мальчик одного за другим потерял всех близких. Он твердил, что слышал шаги убийцы. Но следователи не понимали

Невероятная детективная история произошла в Москве в 1983 году. Мальчик потерял одного за другим всех родственников.

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