Мировое обозрение
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

163 подписчика

Свежие комментарии

  • Любовь Ткаченко
    Волчанск, это Харьковская область, а не Сумская.Харьков на грани:...
  • Геннадий Свешников
    Он, завоевал это звание,с микрофоном в руках на поле боя👁️✍️🦻Военкор Поддубный...
  • Павел Лелин
    Где поставить минус? А вот! Уже нашёл!«Целование кольца...

«Вирусная русская фраза, передающая пророссийское мировоззрение». В Евросоюзе опасаются российского хита «Сигма Бой»

«Вирусная русская фраза, передающая пророссийское мировоззрение». В Евросоюзе опасаются российского хита «Сигма Бой»

Нелавно член Европейского парламента от партии «Вольт Европа», немецкий учитель Нэла Риль во время заседания, где обсуждались «дезинформация и историческая фальсификация» России для оправдания ее действий во время конфликта на Украине, раскритиковала российский хит «Сигма Бой».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх