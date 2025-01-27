«Вирусная русская фраза, передающая пророссийское мировоззрение». В Евросоюзе опасаются российского хита «Сигма Бой»

Нелавно член Европейского парламента от партии «Вольт Европа», немецкий учитель Нэла Риль во время заседания, где обсуждались «дезинформация и историческая фальсификация» России для оправдания ее действий во время конфликта на Украине, раскритиковала российский хит «Сигма Бой».