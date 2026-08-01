Индия: По состоянию на полдень по местному времени на фоне сильных дождей и наводнений в результате оползней в Вагамоне и Кудаятхоре в округе Идукки и в округе Коттаям штата Керала погибли по меньшей мере три человека, а еще несколько остались в ловушке.