Пять миллионов и талая вода: Маша Распутина назвала лучший способ сохранить лицо и фигуру

Маша Распутина рассказала, как поддерживает молодость и красоту. В чем секрет идеальной фигуры артистки? И делала ли она пластические операции? Что за проблемы со здоровьем возникли у звезды эстрады? И почему певица считает, что допустила ошибки в воспитании своих дочерей? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».
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