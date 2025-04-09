Пять миллионов и талая вода: Маша Распутина назвала лучший способ сохранить лицо и фигуру

Маша Распутина рассказала, как поддерживает молодость и красоту. В чем секрет идеальной фигуры артистки? И делала ли она пластические операции? Что за проблемы со здоровьем возникли у звезды эстрады? И почему певица считает, что допустила ошибки в воспитании своих дочерей? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».