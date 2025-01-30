СМИ: на Украине пропали без вести более 20 наемников из США

Американские СМИ сообщают о десятках наемников из США, воевавших за ВСУ и пропавших без вести. «Более 20 американцев пропали без вести на передовой на Украине, при этом число потерь за прошедшие полгода резко возросло на фоне того, как иностранцы срочно заполняют бреши в боевой обороне страны», – сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственное расследование.