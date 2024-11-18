«Этот день настал»: президент Литвы высказался о разрешении на дальнобойные удары по России У Киева теперь якобы появилась возможность атаковать российские военный объекты при помощи западных ракет большой дальности.
Комментарии
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Виктор Иванов
Сука ты не доношенная , ведь первым здохнешь!
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22 час.
Сергей Иовенко
А может быть и правда, после восстановления границ Р.И. или СССР воспользоваться фантазией Хакамады, посадить всех на баржи со всеми удобствами, да и отправить эти баржи в порты приписки в районе Северного полюса.
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21 час.
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