Вокруг визита спецпосланника Трампа в Петербург больше вопросов, чем ответов. Но, как сообщает корреспондент Мойки78, экипажей ДПС на Невском добавилось.
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Вокруг визита спецпосланника Трампа в Петербург больше вопросов, чем ответов. Но, как сообщает корреспондент Мойки78, экипажей ДПС на Невском добавилось.