Учёные: лесные пожары в Африке вызваны воздействием аэрозолей

Природные пожары в Африке наблюдаются на протяжении тысячелетий. В среднем на пожары на континенте приходится более 50% общей площади возгораний на Земле, и нет никаких признаков того, что это прекратится: сезон мигрирующих через экватор африканских лесных пожаров неуклонно увеличивается.
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