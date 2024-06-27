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«Мечты». Хвича о полученной футболке Роналду и выходе Грузии в 1/8 финала Евро

«Мечты». Хвича о полученной футболке Роналду и выходе Грузии в 1/8 финала Евро

Вингер сборной Грузии обменялся футболками с португальцем после матча Евро-2024 (2:0). По итогам группового этапа грузины вышли в 1/8 финала.

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