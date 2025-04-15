Ржев готовится к 80-летию Победы

В Ржеве Тверской области началась активная подготовка к 80-летию Победы. Как рассказал глава Ржевского округа Роман Крылов, к важной дате в городе продолжается традиция, которая была заложена в год 75-летия Победы.
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