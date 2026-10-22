В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно коллегами из ОМВД России по Железнодорожному району города Рязани задержали 44-летнего жителя столичного региона, подозреваемого в мошенничестве в отношении 81-летней пенсионерки.
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