В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно коллегами из ОМВД России по Железнодорожному району города Рязани задержали 44-летнего жителя столичного региона, подозреваемого в мошенничестве в отношении 81-летней пенсионерки.