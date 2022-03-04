Индийский студент получил пулевое ранение при попытке выбраться из Киева

Индия сообщила, что студент этой страны получил огнестрельное ранение при попытке покинуть Киев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение госминистра гражданской авиации, автомобильного транспорта и шоссейных дорог Индии Виджай Кумар Сингх.
Индия сообщила, что студент этой страны получил огнестрельное ранение при попытке покинуть Киев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение госминистра гражданской авиации, автомобильного транспорта и шоссейных дорог Индии Виджай Кумар Сингх.
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