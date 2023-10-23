NI: влияние России в Восточной Европе угрожает планам Вашингтона

Влияние России в Восточной Европе может стать серьезной угрозой для США. Такое мнение выразил член американского Национального комитета по американо-китайским отношениям Саймингтон Смит, пишет National Interest.
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