Минобороны РФ: ВАИ встретила День инспектора на посту в Донбассе

Солдаты военной автомобильной инспекции группировки "Центр" отметили День инспекции 26 августа на боевом посту в Добропольском направлении, продолжая выполнять задачи по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках специальной военной операции.
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