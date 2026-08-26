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Царьград

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Минобороны РФ: ВАИ встретила День инспектора на посту в Донбассе

Минобороны РФ: ВАИ встретила День инспектора на посту в Донбассе

Солдаты военной автомобильной инспекции группировки "Центр" отметили День инспекции 26 августа на боевом посту в Добропольском направлении, продолжая выполнять задачи по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках специальной военной операции.

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