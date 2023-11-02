Генерал ВСУ Залужный заявил, что украинский конфликт зашел в тупик без возможности прорыва

Войска не могут прорвать линию обороны Вооруженных сил России.Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик и больше не т возможностей для осуществления прорыва.
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