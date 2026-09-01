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Царьград

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Жан-Поль Гарро усомнился в планах ЕС по цифровому наблюдению

Жан-Поль Гарро усомнился в планах ЕС по цифровому наблюдению

Депутат Европарламента Жан-Поль Гарро выразил озабоченность в связи с планами ЕС по внедрению новых правил хранения данных, называя это риском цифровой слежки.

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