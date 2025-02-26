Барбадос и Панама выводят российскую нефть из тени. Сушите вёсла: влиятельные судовладельцы лишают нефтяные танкеры из РФ своих флагов

Новый виток в борьбе коллективного Запада против теневого флота танкеров с российской нефтью привёл к тому, что маленькие, но гордые и, главное, авторитетные в «морском» мире страны Барбадос и Панама сообщили, что лишат своего флага более ста судов, которые попали под санкции Великобритании и США (46 и 68 соответственно).