Барбадос и Панама выводят российскую нефть из тени. Сушите вёсла: влиятельные судовладельцы лишают нефтяные танкеры из РФ своих флагов

Новый виток в борьбе коллективного Запада против теневого флота танкеров с российской нефтью привёл к тому, что маленькие, но гордые и, главное, авторитетные в «морском» мире страны Барбадос и Панама сообщили, что лишат своего флага более ста судов, которые попали под санкции Великобритании и США (46 и 68 соответственно).
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