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Жителям неподконтрольных Украине регионов в Киеве обещают уголовные дела за участие в референдумах о вхождении в состав России

Жителям неподконтрольных Украине регионов в Киеве обещают уголовные дела за участие в референдумах о вхождении в состав России

Гражданам Украины на неподконтрольных Киеву территориях за участие в референдумах о вхождении в состав России может грозить уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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