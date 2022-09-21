Жителям неподконтрольных Украине регионов в Киеве обещают уголовные дела за участие в референдумах о вхождении в состав России

Гражданам Украины на неподконтрольных Киеву территориях за участие в референдумах о вхождении в состав России может грозить уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Популярные статьи
- Совет Федерации мгновенно утвердит вхождение в состав России республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей
- За глумление над георгиевской лентой ответят рублем и лишением свободы - закон РФ
- Бойцов Народных милиций ДНР и ЛНР, а также добровольцев уравняют в правах и гарантиях с военнослужащими Армии России - президент Путин
Свежие комментарии