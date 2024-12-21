Анархистам из Сирийского Курдистана возможно придется стать просто курдами и ассирийцами

Сирийский аналитический круг или, как сегодня модно говорить, «кейс» не будет завершен без обзора положения такого игрока, как Федерация Северная Сирия.
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