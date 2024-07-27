К делу о геноциде в суде Карелии будут приобщены показания белорусов

Верховный суд Карелии рассмотрит факты геноцида граждан Советского Союза белорусской национальности, проживавших в Карело-Финской ССР в годы оккупации Верховный суд Карелии продолжает рассмотрение заявления прокурора республики о признании геноцидом советского народа преступления, совершенные немецко-фашистскими захватчиками, оккупационными властями и войсками Финляндии в годы Великой Отечественной войны.
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