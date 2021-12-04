Американские танкисты поделились впечатлениями от стрельб из M1A2 Abrams с применением новейших снарядов XM-1147

Американские танкисты поделились впечатлениями от стрельб из M1A2 Abrams с применением новейших снарядов XM-1147

В американской армии проведены танковые маневры с боевыми стрельбами. Внимание на себя эти стрельбы обращают в первую очередь по причине того, что в их ходе были испытаны новейшие тактические снаряды калибра 120 мм.

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