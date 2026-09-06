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США испытали спутник-инспектор, способный самостоятельно выслеживать объекты на орбите

США испытали спутник-инспектор, способный самостоятельно выслеживать объекты на орбите

Исследователи научили космический аппарат самостоятельно ориентироваться по изображениям других спутников Ливерморская национальная лаборатория имени Лоуренса (LLNL), Rocket Lab и Космические силы США успешно испытали новую систему, способную обнаруживать, сопровождать и изучать космические аппараты непосредственно с орбиты.

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