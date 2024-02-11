На Южном берегу Крыма появятся яхтенная марина и маяк

В феврале туристы со всей страны приезжают в Крым в основном на отдых и оздоровление. На Южном берегу сложились уникальные природные условия – горный, морской и лесной воздух сформировали целебный коктейль, насыщенный полезными элементами.
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