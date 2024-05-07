Подозреваемого в убийстве шестерых сослуживцев бойца РФ разыскивает военная полиция

До прибытия в зону СВО мужчина находился в исправительной колонии строгого режима.Сотрудники полиции разыскивают военнослужащего РФ, который подозревается в убийстве шестерых сослуживцев на территории Донецкой народной республики (ДНР).
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