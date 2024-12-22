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Юных москвичей приглашают принять участие в проекте «Школа реставратора»

Юных москвичей приглашают принять участие в проекте «Школа реставратора»

Продолжается прием заявок на обучение по программе дополнительного образования «Школа реставратора». Это совместный проект Департамента культурного наследия Москвы и колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 («26 КАДР»).

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