Чистый убыток Метинвест в первом полугодии вырос до $202 млн

Материнская компания горно-металлургической группы «Метинвест» — Metinvest B.V. (Нидерланды) — завершила первое полугодие 2026 года с чистым убытком в размере $202 млн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АС Рост цен на бензи...
- МШ Житель Карелии вы...
- Е Петербурженка 30 ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым