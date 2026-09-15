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Чистый убыток Метинвест в первом полугодии вырос до $202 млн

Чистый убыток Метинвест в первом полугодии вырос до $202 млн

Материнская компания горно-металлургической группы «Метинвест» — Metinvest B.V. (Нидерланды) — завершила первое полугодие 2026 года с чистым убытком в размере $202 млн.

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