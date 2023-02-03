В Приморье бывший зек застрелил женщину из ружья, трое детей остались сиротами

Как сообщил Telegram-канал Amur Mash, в Приморье произошло преступление, ранее судимая за кражи 48-летняя Валентина Фокина из Свиягина пригласила к себе домой 35-летнего Алексея Прокопенко, который также недавно вернулся из мест не столь отдаленных.