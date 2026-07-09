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В Белом доме признали, что скандал с Балогуном мог отвлечь сборную США на ЧМ-2026

В Белом доме признали, что скандал с Балогуном мог отвлечь сборную США на ЧМ-2026

Исполнительный директор рабочей группы Белого дома по чемпионату мира Эндрю Джулиани признал, что скандал вокруг красной карточки Фоларина Балогуна мог отвлечь сборную США от матча с Бельгией на чемпионате мира.

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