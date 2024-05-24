Минобороны РФ: в ночь на пятницу над Крымом сбиты три ракеты ATACMS

В ночь на пятницу, 24 мая, Вооруженные силы РФ сбили над Крымом три ракеты ATACMS, морская авиация уничтожила три безэкипажных катера украинской армии в Черном море, которые следовали в направлении Крыма.
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