Дублер Киркорова Егожинский признался, что не давал концерты вместо певца

Двойник певца Филиппа Киркорова артист Алексей Егожинский рассказал о случаях подмены исполнителя. По словам дублера, он никогда не заменял Киркорова во время концертов.
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