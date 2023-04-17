Слово и дело

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Дублер Киркорова Егожинский признался, что не давал концерты вместо певца

Дублер Киркорова Егожинский признался, что не давал концерты вместо певца

Двойник певца Филиппа Киркорова артист Алексей Егожинский рассказал о случаях подмены исполнителя. По словам дублера, он никогда не заменял Киркорова во время концертов.

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