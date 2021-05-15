Гол десятилетия в РПЛ, Загитова и Медведева вне сборной на сезон, «Локо» купит игрока ЦСКА, победа «Ман Сити» и другие новости утра

Доброе утро! Наш традиционный дайджест новостей за вчерашний день не заставляет себя ждать ✨ 1. В 36-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» в гостях победил «Ньюкасл» (4:3) благодаря хет-трику Феррана Торреса, один из голов испанец забил пяткой с лета.
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