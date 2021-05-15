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Гол десятилетия в РПЛ, Загитова и Медведева вне сборной на сезон, «Локо» купит игрока ЦСКА, победа «Ман Сити» и другие новости утра

Гол десятилетия в РПЛ, Загитова и Медведева вне сборной на сезон, «Локо» купит игрока ЦСКА, победа «Ман Сити» и другие новости утра

Доброе утро! Наш традиционный дайджест новостей за вчерашний день не заставляет себя ждать ✨ 1. В 36-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» в гостях победил «Ньюкасл» (4:3) благодаря хет-трику Феррана Торреса, один из голов испанец забил пяткой с лета.

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Лена Мисько
Заключительный тур ФНЛ: спасет ли «Алания» 14-й клуб РПЛ? Сегодня состоится заключительный тур ФНЛ, и главный вопрос — кто же займет четвертое место? «Алания» (74 очка) сыграет в гостях со «СКА-Хабаровск», «Балтика» (73 очка) примет «Крылья Советов», а «Торпедо» (72 очка) сыграет в Москве с «Шинником». Матчи начнутся в 13:00 мск. Почему так важно, кто займет четвертое место в ФНЛ? ❗️Если четвертой станет «Алания», не получившая лицензию на участие в РПЛ, стыковых матчей за право играть высшем дивизионе российского футбола, в этом сезоне, с большой долей вероятности, не будет: 13-й и 14-й клубы РПЛ останутся в Лиге. ❗️Если же «Алания» упустит четвертое место, то одна пара стыковых матчей все же будет сформирована: получившие лицензии «Балтика» или «Торпедо» сыграют с 14-м клубом РПЛ. ❗️Так как занявший второе место в ФНЛ «Оренбург» также не получил лицензию на участие в РПЛ, туда напрямую попадает ставший третьим «Нижний Новгород», а 13-й клуб РПЛ сохраняет прописку в Лиге. По моим данным, расклады такие. Но окончательное решение примет исполком/бюро исполкома РФС. Регламент в вопросе перехода между лигами настолько сырой, что решение при желании можно принять любое. Хочется верить, что обойдется без сюрпризов, и никаких исключений никому сделано не будет. А регламент, конечно, нужно менять, нормально прописывая там все возможные варианты.
Лена Мисько
Сегодня заключительный тур #ФНЛ! 📝Расписание 42-го тура: 13:00. "Торпедо" - "Шинник" 13:00. "Балтика" - "Крылья Советов" 13:00. "СКА-Хабаровск" - "Алания" 13:00. "Оренбург" - "Динамо-Брянск" 13:00. "Енисей" - "Иртыш" 14:00. "Велес" - "Текстильщик" 14:00. "Спартак-2" - "Чертаново" 16:00. "Акрон" - "Факел" 16:00. "Краснодар-2" - "Волгарь" 16:00. "Чайка" - "Нефтехимик" 16:00. "Томь" - "Нижний Новгород"
Лена Мисько
🔥Результаты заключительного тура в ФНЛ
Лена Мисько
«Крылья Советов» набрали 101 очко и установили новый рекорд ФНЛ. «Крылья Советов» довели счет забитым мячам в первенстве до 100. Ранее «Терек» в 2004 году набирал 100 очков, и «Мордовия» в длинном переходном турнире из 52 матчей в сезоне 2011/12 также набирала 100 очков. Самарцы довели беспроигрышную серию до 17 матчей (16 побед, 1 ничья, разница мячей 49:7).
сергей озеров
вот они по-пылят в вышке...)
Лена Мисько
я тоже уже в предвкушении ... нервы потреплют
Лена Мисько
Власти Петербурга готовы увеличить заполняемость трибун на матчах чемпионата Европы по футболу с 50% до 75%, если позволит эпидемиологическая ситуация, рассказал в интервью РИА Новости вице-губернатор города Борис Пиотровский.
Лена Мисько
Football Truth, [15.05.21 01:09] С 2011 года, когда Сан Саныч Алаев стал генеральным директором РФС (или исполнительным, уже запутался в их должностях), молчание было главным его достоинством. Особенно, когда рядом с ним сначала Фурсенко своими выступлениями доводил народ до фэйспалма, потом при Толстых генсек Воробьёв сыпал афоризмами и цитатами классиков, а вслед за ним Мутко веселил прибауточками. Но, поскольку при Дюкове всё начальство РФС застёгнуто на три пуговицы, этот перфоманс Алаева запомнят надолго. Так что угораздило ему теперь стать главным объектом приколов. https://www.championat.com/football/news-4348869-generalnyj-sekretar-rfs-rossiya-flagman-mirovogo-futbola-na-dannyj-moment.html
Лена Мисько
Элита Тенниса, [15.05.21 01:35] Ястремская, временно отстраненная из-за нарушения антидопинговых правил, в попытках добиться возвращения в тур заявляла, что запрещённые вещества попали в ее организм через половой акт с ее бывшим бойфрендом. Издание Der Spiegel сообщает, что бывший парень Ястремской заявил, что это не так, а отец теннисистки просил его взять вину на себя. По его словам, он сдал анализ крови и написал заявление для трибунала ITF. Потом отец Даяны попросил его сдать волосы на анализ, и после этого он отказался сотрудничать с защитой украинки. Официальные слушания по делу Ястремской пройдут в мае. ITF решит, правда ли украинка пыталась скрыть употребление допинга, или же ее бывший бойфренд намеренно ее оболгал. Если постановят, что она пыталась помешать следствию, ей грозят дополнительные санкции.
Лена Мисько
В этот день, в 1935 году был открыт Московский метрополитен! Поздравляем работников столичного метрополитена и москвичей с 86-летием самого важного транспортного предприятия Москвы! 15 мая 1935 года началось регулярное движение поездов Московского метрополитена: первый состав прошел от станции «Сокольники» до «Парка культуры». Несколько проектов строительства метрополитена в Москве появилось в начале XX века, но все они были отклонены, поскольку приоритетным тогда считали развитие трамвайного сообщения. В 1912 году обсуждался и был в целом одобрен новый проект московской подземной железной дороги. Он предполагал создание трех линий на самых популярных транспортных направлениях. Строительство должно было начаться в 1914 году и закончиться примерно через шесть лет. Однако с началом Первой мировой войны все работы по созданию метро были прекращены. В советское время, в начале 1920-х годов, снова вернулись к планам строительства метро. Был даже заказан проект германской фирме «Зименс», однако в условиях экономических неурядиц он не был реализован. С особой остротой транспортная проблема в столице встала к началу 1930-х. Население Москвы тогда быстро росло и увеличилось по сравнению с дореволюционным периодом более чем в два раза. Несмотря на развитие трамвайной сети, рост автобусного парка и появление троллейбусов, общественный транспорт перестал справляться с повышенным пассажиропотоком. 15 июня 1931 года на Пленуме ЦК ВКП(б) с докладом о строительстве метрополитена выступил первый секретарь Московского городского комитета Лазарь Каганович. Новый проект предполагал строительство линии, дублирующей самые загруженные в то время маршруты наземного транспорта: от Сокольников до Парка культуры с дополнительной веткой от Театральной площади до Смоленской. Этот план был одобрен, и в ноябре 1931 года началось строительство первого участка метро на Русаковской улице. Согласно постановлению Совета народных комиссаров от 25 мая 1932 года строительствог метро было объявлено «первостепенной важности ударной стройкой» всесоюзного значения. В ходе проектировки и строительства необходимо было решить множество технических проблем. Так, горячие споры вызвал вопрос о глубине подземных тоннелей: были предложения и об их создании неглубоко под землей, и на глубине 25–30 метров. Руководство страны выбрало проект метро глубокого заложения. Решали, как должны располагаться платформы на станциях: между путями или сбоку от путей, что выбрать — лифты или эскалаторы для подъема пассажиров на поверхность. Первоначально открытие метрополитена планировалось к 17-й годовщине революции — на 7 ноября 1934 года. Однако это событие пришлось перенести из-за отсутствия эскалаторов. Дополнительное время понадобилось, чтобы на основе купленной в Англии «электрической лестницы» сделать подъемные устройства отечественной конструкции. С момента открытия метро в Москве не работало только один день — 16 октября 1941 года, когда столице угрожали немецкие войска. С днём рождения Московское метро!
сергей озеров
Сегодня Всемирный день виски,праздник посвященный шотландскому виски.
Лена Мисько
видимо поэтому наш двор с 10 утра гульбанит... сначала какая-то группа выступала, потом дети пели... теперь гармошка и танцы.. а я не могла понять )))
сергей озеров
дети? нееет,это вряд ли...Только ваш двор веселится? Может широкая свадьба?)
Лена Мисько
дети празднуют 86-летие московского метро, взрослые - Всемирный день виски... повод у них разный, веселье одинаковое нет, ни невесты ни жениха не видно
сергей озеров
))) 86 лет метро-веселый праздник,что не говори..) ну пусть..
Максим Комаров
А в Новой Ладоге праздник Корюшки - сегодня и завтра. Беглов, «Ночные Снайперы», цирк, ярмарка, пиво и много-много корюшки! Хотя, уже всё - баркасы все на просушке.
Лена Мисько
ты то нагульбанился?, сам корюшку наловил?
Максим Комаров
Нет, в празднике я не участвовал. Был в Ладоге по делам. А корюшку частным образом в путину больше нельзя ловить. Слишком большие штрафы. В этом году задушили рыболовство окончательно.
Лена Мисько
эх... беда беда
Максим Комаров
Это те, кто борется с рыбаками
Максим Комаров
Техники закуплено на 59 млн: катера, квадрокоптеры и т.д. И закон: конфискация орудий лова, в том числе, плавсредств
Лена Мисько
то есть твой баркас на стопе и ты без рыбалки?... выживешь?
Максим Комаров
У меня нет баркаса. Корюшку мы ловили с берега, в реке. Пауками. Но сейчас за это расстрел на месте.
Максим Комаров
А что будет летом, увидим. Изменения в правилах коснулись количества и веса трофеев, это не страшно. Мне разрешено поймать 3 судака весом не меньше 1 кг каждый, типа того. Но есть такие вроде бы мелочи... например, на открытой воде запрещено использование подсачника. Со всеми вытекающими в случае нарушения. Судя по всему, теперь, чтобы вытащить хищника, придётся за ним нырять.
Лена Мисько
ну катер ... баркас просто поэтичнее :))) Рыбачка Соня как-то в Мае Направив к берегу баркас...
Максим Комаров
Шаланду полную фекалий, в Одессу Костя приводил.
Лена Мисько
ну фу же (((
Максим Комаров
Я один катер сегодня уже продал. Думаю, что и второй не пригодится. Победили рыбаков. При этом, лов сетями не запрещён. Я от логики офигеваю!
Максим Комаров
Ну из песни слова не вырубишь.
Лена Мисько
ну а зачем ты тогда выкинул? кефаль очень вкусная рыба
Максим Комаров
Мне сложно представить шаланду, полную кефали) не было такого счастья! 50-60 кг судака мы за раз вылавливали в 2008 году. Ну, почти полная шаланда была.
Лена Мисько
даже не знаю... радоваться за тебя или соболезновать... с одной стороны удачная сделка, с другой, помня как ты любил рыбалку ...
Лена Мисько
никогда не понимала нафига столько рыбы, если ты ей не торгуешь
Лена Мисько
ну да ничего... грибы/ягоды у тебя остаются, лес ведь не вырубают
Максим Комаров
Сделка очень удачная! Купил за 33 тысячи долларов, продал за 500 тысяч рублей)))) рыбалка от меня никуда не денется. Маленький катер пока при мне, а мы только его и используем. Даже если его продам, останется мотор - 10 л/с. Возьму недорого небольшую надувную лодочку, мне хватит. В море все равно теперь заказано.
Максим Комаров
Закоптил/пожарил/заморозил/угостил друзей. Но морозить я больше не стану. Через год в морозилке рыба уже не то. А я фиг знает, когда я ее туда положил!
Лена Мисько
500 тысяч рублей, говоришь... знакомая сумма )))
Максим Комаров
Ещё огород. Я только что отобрал у жены грядку и рекультивировал ее. Завтра посажу там хрен. Ещё виноделие и винокурня.
Лена Мисько
вот и я о том... ловить надо столько чтобы поесть в охотку свежую... а все эти заморозки...
Лена Мисько
поздравляю вашу семью с распределением грядок!
Максим Комаров
Спасибо! Занятное дело - грядка.
Лена Мисько
не смогу поддержать разговор... копаться в земле - не моё
Максим Комаров
Рыба клюёт на девятый день. Это железное правило. Но если ты не сидишь на воде 10 дней, то на «девятый» попадёшь чисто случайно, на фарт. Конечно, в путину правило корректируется, но последние годы рыбы нет. Поэтому, если уж выпал этот день - ловить будешь, пока силы есть. У меня друг плотвы как-то выловил под 200 кг, на удочку. Чуть рука не отвалилась, но это ладно. Вот как он ее потом пытался пристроить)))) по итогу все завялил. Сожрали за год.
Лена Мисько
ну так он не себе оставил в морозилку, а друзьям/приятелям раздал, а ты потом время тратишь чтобы замороженную разморозить, отварить и снова заморозить... и не понятно когда съедите и съедите ли вообще
Максим Комаров
Кстати. По хорошему, 50 кг судака - это для небольшой компании на раз. На один уикенд! Экземпляры до 1 кг - шашлык. Несколько штук закоптили: 2 женщины съедают копченого судака 2 кг примерно за 30 минут, плюс пиво. Ну и уха - там чем больше рыбы, тем лучше.
Максим Комаров
Да, этого мы больше делать не будем. Даже кабан за 2 года в морозилке ухудшился. А вот в армии я видел говядину со штампом «1943». Год, разумеется. И жрали ее, и ничего.
Лена Мисько
сложно мне это все представить... у меня в морозилке больше двух недель ничего не лежит
Максим Комаров
Абсолютно все мои соседи в первую очередь обзавелись тремя-четырьмя морозильными камерами. Некоторые приобрели лари. Один купил финскую систему кондиционирования и отвёл под морозилку комнату 20 м2. Из-за неполадки в этой б/у системе у него сгорел дом. Мы тоже не избежали этих ошибок. Человек - хапуга!
Лена Мисько
не всякий человек
Максим Комаров
Морозить плотву - глупость. Легче сразу выкинуть. Или осчастливить республику кошек. Раздать вяленую не сложно. Насыпал в пакет - передал другу! Тот ее с радостью сожрал. А со свежей он настрадался.
Лена Мисько
почему?, раздал свежую, каждый сам решил что ему делать - жарить или коптить, или что там? - вялить
Максим Комаров
Это же плотва!
Лена Мисько
и? даже селедку свежую жарят (я в духовке с курагой запекаю - очень вкусно), а воблу нельзя что ли? ))
Максим Комаров
Можно, наверное. Но овчинка выделки не стоит.
Лена Мисько
🏀 Сегодня в НБА состоится церемония включения в Зал славы, куда войдут 9 легендарных баскетболистов. Один из них – Кобе Брайант. ⭐️ Накануне церемонии новые члены Зала славы получили памятные пиджаки. Вместо покойного Кобе на сцену вышла супруга Брайанта Ванесса и его старшая дочь Наталия, которая надела пиджак. Безумно трогательный момент 👏👏👏
Лена Мисько
⚡️ На Неймара подал в суд ЛГБТ-активист и депутат. Причина – вооруженное нападение из-за гомофобии Депутат Агрипино Магальяйнш подал иск в суд Сан-Паулу. Активист ЛГБТ-движения утверждает, что по наводке Неймара на него совершили вооруженное ограбление: забрали телефон, угрожая пистолетом. 😡 Депутат считает причиной серию расследований о гомофобии футболиста. В разговоре с друзьями Неймар обсуждал бывшего парня своей мамы (22-летний киберспортсмен оказался бисексуалом) и сказал, что геев нужно убивать и сажать на кол. Также Агрипино утверждает, что адвокат Неймара угрожал ему убийством и требовал 350 000 реалов. 💰 Истец указал, что из-за страха смерти он вынужден скрываться и менять адрес, не может работать. Агрипино требует моральную компенсацию в размере 1 млн реалов. Изначально прокуратура быстро сняла с Нея обвинения. Но выяснилось, что прокурор был близким другом семьи адвоката футболиста, поэтому суд отвел прокурора от дела и постановил возобновить расследование. https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1352498_Istochnik_Nejmar_podozrevajetsa_v_organizacii_vooruzhennogo_napadenija_na_politika
Лена Мисько
Западные СМИ о российском футболе, [15.05.21 12:05] Тедеско и Шварц - в числе кандидатов на должность наставника "Шальке-04" "Шальке-04" может расстаться по окончании текущего сезона со своим главным тренером Димитриосом Граммозисом, сообщает Bild. Среди кандидатов на замену греческому специалисту руководство гельзенкирхенского клуба рассматривает Доменико Тедеско, Сандро Шварца, Бруно Лаббадиа (без работы) и Штефана Ляйтля ("Грюйтер Фюрт").
Лена Мисько
ничего себе... они могут встретиться с Кокориным )) *** ТЕДЕСКО КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА «ФИОРЕНТИНЫ» Дженнаро Гаттузо является фаворитом на пост главного тренера «фиалок», который продолжил бы наследие Беппе Ячини на скамейке запасных в Фиорентине . Подпись в контракте близка, но детали, которые должны быть определены в терминах технического проекта, в любом случае не будут недооценены. По этой причине альтернативы Марселино, тренера Атлетика из Бильбао, и Доменико Тедеско, тренер московского «Спартака», сопротивляются на заднем плане. (Mondocalcionews) www.mondocalcionews.it (https://www.mondocalcionews.it/calciomercato/fiorentina-gattuso-in-pole-position-marcelino-e-tedesco-le-alternative/alberto-alfieri/)
сергей озеров
Евсеев,Титов,Пятницкий,Аленичев,Ширко,Мостовой,Писарев,Кавазашвили....все к ним примкнувшие просто обязаны прочитать этот бюллетень для повышения своего интеллекта
Лена Мисько
На что же пошли эти два миллиарда рублей, как думаете? *** В Москве за год выписали два миллиарда рублей штрафов за отсутствие масок и перчаток в транспорте. Всего оштрафованы 410 тысяч человек За год власти Москвы оштрафовали около 410 тысяч пассажиров общественного транспорта за отсутствие масок и перчаток. https://mdza.io/I29X6MaCToI
сергей озеров
думаю на премии,за доблестный труд по охране порядка в период пандемии...
Максим Комаров
Если обязанность штрафовать была возложена на ГКУ, или же это, вообще, их право, то, скорее всего, было так. ГКУ заключает контракт с неким ООО, которое и осуществляет исполнение - оформление и взыскание. Это контролеры, документация, юридическое сопровождение и т.д. По контракту это ООО получает от ГКУ деньги. Сами штрафы идут на счёт ГКУ, как выручка. Если знать стоимость контракта с ООО (если задаться целью, то это несложно), то можно примерно предположить, сколько составляет коррупционная составляющая. Рабочая схема.
Лена Мисько
Ларионов идёт в Авангард? Корреспондент Sport 24 задается вопросом, кто будет "разговаривать с игроками НХЛ в сборной". Ну, во-первых почти все эти игроки, которые приедут на ЧМ, в сборной и выросли. Потом есть Брагин, есть Жамнов, о котором почему-то все забывают. Есть, в конце концов, глава штаба. Интересно другое. Про связь Sport 24 и Авангарда, надеемся, объяснять не надо. Роли в пищевой цепочке Крылов - Еронко+Тубольцева расписаны четко. Интересно другое. Не нацелился ли Александр Владимирович после потери Шафранова на трехкратного? Похоже, что мы увидим Ларионова в "Авангарде" уже в следующем сезоне. *** Sport24 (https://sport24.ru/news/hockey/2021-05-15-trenerskiy-shtab-sbornoy-rossii-na-chempionat-mira-po-khokkeyu-2021-pochemu-v-nego-ne-voshel-igor-larionov) Почему Ларионов не поедет на ЧМ? Самый обсуждаемый тренер России превратился в незаметного специалиста из молодежки - 15 мая 2021 - Sport24 Удивительная метаморфоза великого игрока и начинающего тренера.
Лена Мисько
🔥Официально: Златан Ибрагимович не едет на Евро 2020. Федерация Футбола Швеции приняла решение не брать нападающего итальянского «Милана» на Чемпионат Европы. Дело в том, что у Ибры травма колена, игроку понадобится минимум три недели, чтобы залечить болячку. Конечно, дела могли быть гораздо хуже, если бы были задеты крестообразные связки, однако эта участь шведа миновала.
Алевтина Трофимова
У Джордана повышаются шансы поехать на Евро 💪🏻
кузнецов владимир
Мог установить рекорд сыграв на 6 Евро
Лена Мисько
травма... от этого никто не застрахован
Лена Мисько
Ждём, что Кирсанов наконец-то появится в матче. Федотов затащит, Григоренко вспомнит, что такое хоккей, ну а лучшими снова станут парни из четвёртого звена. А, ещё верим в Пыленкова.
Лена Мисько
Россия проиграла Чехии (0:4) в Евротуре. У команды два поражения подряд с общим счетом 1:8 *** Сборная России проиграла команде Чехии (0:4) в заключительном матче Чешских игр. Поражение стало для команды тренера Валерия Брагина вторым подряд с общим счетом 1:8. Ранее сборная России уступила Финляндии (1:4). Отметим, что в феврале Россия досрочно выиграла Евротур. Команда занимает 1-е место в общей таблице с 27 очками после 12 игр.
Лена Мисько
Хоккей и LYSENKOV TV / НХЛ, КХЛ, спорт, [15.05.21 18:36] [ Опрос : Какое место займёт сборная России на чемпионате мира в Риге? Что тебе говорит твоё предчувствие? ] - Золото - Серебро - Бронза - Четвёртое место - Вылет в четвертьфинале - Невыход из группы
Лена Мисько
чувство, что вылетят в четвертьфинале
Лена Мисько
Инсайды от Карпа, [15.05.21 16:24] *** Одно то, что никто из членов Бюро не вынес на обсуждение предложение об исключении для «Оренбурга» в РПЛ — говорит о многом. Как я и писал ранее, президенту РФС нужно было принять тяжелое, но единственно правильное решение. И он его принял несмотря на колоссальное давление сбоку. Если коротко, Дюков не позволил Илюхиной принимать решения из компетенции РФС в обход правил и его президентского мнения. Дело «Тамбова» создало прецедент, а общественное негодование уберегло союз от грандиозной ошибки. В теории еще возможен беспредел на Испокоме, где могут протащить «Оренбург». Но на деле это практически исключено. @karpinside
сергей озеров
читаю,стыков не будет,две вылетели напрямую-две вошли...
Лена Мисько
да, я уже прочитала
сергей озеров
прогноз стал выглядеть глупо,странной фантазией...
Лена Мисько
завтра посмотрим... может и правда ЦСКА не выиграет у Динамо, а Рубин проиграет Ротору
сергей озеров
с ЦСКА и Динамо всякий результат-нормально, а вот Рубин никак не должен уступить Ротору.
Максим Комаров
Если бы Динамо тренировал не Шварц, я бы утверждал, что точно договорятся. Но немец не должен опускаться до такого. Динамо сыграет!
Лена Мисько
играть ведь будет не Шварц то что Динамо будет играть, сомнений нет, а вот то что выиграет, или удержит ничью есть
Максим Комаров
Если сыграют в свою силу, то Оличу не светит.
Лена Мисько
как болельщика меня интересует только матч Спартака как игрока ТОТО... я не делала ставку на матч ЦСКА - Динамо так что любой вариант в этом матче, меня устроит
Лена Мисько
Ложа прессы, [15.05.21 17:07] 🚂 Николича зовут в Турцию Марко Николич, по моим данным, получил очень хорошее предложение от турецкого клуба. Фатих Терим уходит из «Галатасарая», и Николич снова придет на место легенды? Будет забавно, но решение пока не принято. Однако предложение такое, что 400 тысяч евро отступных Марко спокойно заплатит. «Локомотив» (вернее, глава РЖД Олег Белозеров) хочет, чтобы Николич остался. Но глава совета директоров Александр Плутник главному тренеру никаких гарантий по составу не дает. То есть в следующем сезоне за золото команда побороться не сможет, а серебро и Кубок России тренер в «Локомотиве» уже выиграл. Пока все идет к тому, что сперва уйдет Николич, а после него и половина состава. Или наоборот, но сути дела это не меняет. @pressbox
сергей озеров
"наших" иностранных тренеров всегда зовут в зарубежные клубы чаще всего,это повышение и престиж,а вот наших тренеров никуда не зовут,Слуцкий -исключение,прада его опыт не назовешь удачным,но он пробовал себя в зарубежном клубе. Часто слышится-надо привлекать отечественных специалистов (недавно Гершковича читал),но как привлекать-8 отставок за сезон,это же катастрофа,такой низкий уровень выпускников с корочкой ВШТ. А кто тогда тренирует молодежь и ребят в академиях? Даже не представляю,сколько потребуется времени и средств,чтобы распахать это дикое поле.Больше всего меня удивляет подход-он играл,был чемпионом или-он наш бывший спартаковец. (
Лена Мисько
согласна вообще не вижу среди наших (российских) тренеров того, кто станет топ-тренером и в сборную надо звать иностранца
сергей озеров
Черчесов,топорный,конечно,нужен грамотный специалист. Повезло раз,мяч в руку попал Пике,а Акинфееву в ногу,Испания вылетела,а Черчесов орден получил,про ЗМС молчу. Больше халявы не будет.
Лена Мисько
https://youtu.be/LX1k2k8qeAM Спартак Гогниев: «Дайте сыграть нам два матча с премьер-лигой!»
Лена Мисько
Офтопик... вообще не по делу, но даже моей толерантности не хватает, а хочется ругаться... как же жалко внуков ((( * Фея с новой экранизации "Золушки"
сергей озеров
это не фея,это фей
Лена Мисько
Кержаков объявил об уходе из «Томи»🔥 Главный тренер «Томи» Александр Кержаков во время пресс-конференции после матча с «Нижним Новгородом» (1:1) объявил об уходе из томского клуба. «Я принял решение ещё после игры с «Енисеем», объявил его руководству. Я не остаюсь здесь на следующий год, причины говорить не буду. Хочу лишь сказать огромное спасибо и слова благодарности болельщикам. Именно болельщики, их поведение на трибунах, поддержка в последних матчах — это главная оценка для нас и нашей работы. То, как их стало больше, как они горячо поддерживали — ребята это чувствовали. Я чувствовал всегда поддержку в городе, начиная с весны, слышал слова благодарности, они всегда были взаимны.

Картина дня

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