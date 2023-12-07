Эксперт Заклязьминская отметила, что РФ лидирует по поставкам нефти в КНР

Оборот товаров между Россией и Китаем превысил 218 млрд долларов. Как сообщила aif.ru старший научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии РАН Екатерина Заклязьминская, в частности, РФ стала крупнейшим поставщиком нефти в КНР.
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