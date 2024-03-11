Неделя в Архангельской области начнётся со снегопада и метелей

Согласно прогнозу Северного УГМС, осадки сегодня ожидаются в большинстве районов, также синоптики предупреждают о гололёдеСогласно прогнозу Северного УГМС, осадки сегодня ожидаются в большинстве районов, также синоптики предупреждают о гололёдеОжидается ветер западной четверти 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.