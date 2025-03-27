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Владимир Путин: На Украине необходимо ввести временное управление под эгидой ООН

Владимир Путин: На Украине необходимо ввести временное управление под эгидой ООН

Временное управление под эгидой ООН предложил ввести на Украине президент России Владимир Путин.Президент России Владимир Путин предложил обсудить введение временного управления на Украине под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести там выборы.

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