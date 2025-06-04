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Иркутск Сегодня

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Иркутские врачи спасли две жизни, разделив одну печень

Врачи Иркутской областной клинической больницы успешно провели уникальную сплит-трансплантацию печени, разделив один донорский орган для спасения двух жизней: 58-летней женщины с циррозом печени (вызванным гепатитом B) и 15-летнего подростка с атрезией желчевыводящих путей.

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