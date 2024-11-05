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Китай

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В Минске открылся Совместный белорусско-китайский центр по сотрудничеству в области геологических наук

Минск, 4 ноября /Синьхуа/ -- Совместный белорусско-китайский центр по сотрудничеству в области геологических наук при Научно-исследовательском центре Китай-ШОС по сотрудничеству в области наук о Земле открылся в понедельник в Минске.

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