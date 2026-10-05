Какое определение Бога дал Лев Толстой на смертном одре

Ясная Поляна, 28 октября 1910 года, ночь. Восемьдесят два года. Граф, всемирно известный писатель, отлученный от Церкви, уходит из дома в темноту, в холод, в неизвестность.
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