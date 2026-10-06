Майские праздники предложили сделать непрерывными

Майские праздники надо сделать непрерывными, так как многие россияне берут в будние дни между праздничными отгулы, при этом объединить выходные можно за счет некоторых праздничных дней холодных месяцев года.
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