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Царьград

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Максут Шадаев анонсировал презентацию национального мессенджера летом 2025

Максут Шадаев анонсировал презентацию национального мессенджера летом 2025

Министр цифрового развития России Максут Шадаев объявил о предстоящей презентации мессенджера MAX от VK летом 2025 года.

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