День святого Амвросия и иконы Владимирской-Селигерской: праздничные обряды и приметы Елена Галицкая20 декабря — день особых событий в православном календаре, посвященный памяти святого Амвросия и иконы Владимирской/Селигерской.
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