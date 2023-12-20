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День святого Амвросия и иконы Владимирской-Селигерской: праздничные обряды и приметы

День святого Амвросия и иконы Владимирской-Селигерской: праздничные обряды и приметы

День святого Амвросия и иконы Владимирской-Селигерской: праздничные обряды и приметы Елена Галицкая20 декабря — день особых событий в православном календаре, посвященный памяти святого Амвросия и иконы Владимирской/Селигерской.

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