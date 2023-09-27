Сурков: Будет Великий Север — Россия, США и Европа

МОСКВА (ИА Реалист). На наших глазах идет бурная реакция синтеза цивилизаций, результатом которой станет, когда все ложное выпадет в осадок, растворение и Запада, и Востока в Великом Севере, пишет российский государственный деятель Владислав Сурков в колонке для издания «Актуальные комментарии».