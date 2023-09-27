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Свежие комментарии

  • Валентин Воробьев
    Сурков один из деятелей, который мешает правительству и ВВП проводить реформы. Русофоб, не иначе.Сурков: Будет Вел...
  • анатолий панов
    Это не государственый деятель, а просто "деятель" со своими  фантазиями.Сурков: Будет Вел...

Сурков: Будет Великий Север — Россия, США и Европа

Сурков: Будет Великий Север — Россия, США и Европа

МОСКВА (ИА Реалист). На наших глазах идет бурная реакция синтеза цивилизаций, результатом которой станет, когда все ложное выпадет в осадок, растворение и Запада, и Востока в Великом Севере, пишет российский государственный деятель Владислав Сурков в колонке для издания «Актуальные комментарии».

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Комментарии
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ап
анатолий панов
Это не государственый деятель, а просто &quot;деятель&quot; со своими  фантазиями.
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11 час.
Валентин Воробьев
Сурков один из деятелей, который мешает правительству и ВВП проводить реформы. Русофоб, не иначе.
Ответить
11 час.

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