МОСКВА (ИА Реалист). На наших глазах идет бурная реакция синтеза цивилизаций, результатом которой станет, когда все ложное выпадет в осадок, растворение и Запада, и Востока в Великом Севере, пишет российский государственный деятель Владислав Сурков в колонке для издания «Актуальные комментарии».
Сурков: Будет Великий Север — Россия, США и Европа
Комментарии
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ап
анатолий панов
Это не государственый деятель, а просто "деятель" со своими фантазиями.
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11 час.
Валентин Воробьев
Сурков один из деятелей, который мешает правительству и ВВП проводить реформы. Русофоб, не иначе.
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11 час.
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