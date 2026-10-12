Почему Запад так ненавидит и боится Россию Рассматривая сегодняшние отношения Запада и России, можно только удивляться, почему он с такой патологической ненавистью смотрит на Россию и готов буквально растерзать ее.
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