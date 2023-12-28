Запрет "родового туризма": Путин лишил "халявных" денег миллионы приезжих

Виктор Шилин Коммунисты молодцы, но надо идти дальше. Не только запретить выплаты хитрожопым с двойным гражданством, но и вообще запретить двойное, второе, третье и т.д. гражданство.

Александр Рожков Я знаю, что за нос и чей, но не скажу. Вот.