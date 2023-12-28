Согласитесь, приятные события кучно пошли. Распоясавшуюся медийную тусовку звонко щёлкнули по кошельку, "иностранных специалистов" начали шлёпать по паспортам, небратьев мощно отодвигают на запад.
Запрет "родового туризма": Путин лишил "халявных" денег миллионы приезжих
Комментарии
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Виктор Шилин
Коммунисты молодцы, но надо идти дальше. Не только запретить выплаты хитрожопым с двойным гражданством, но и вообще запретить двойное, второе, третье и т.д. гражданство.
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11 час.
Александр Рожков
Я знаю, что за нос и чей, но не скажу. Вот.
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11 час.
Alexander Kozlov
Они уже получили и потратили. С них не взыщешь. Обидно, что сэкономили на своих пенсионерах, а отдали чужим, которые ведут себя здесь, как хозяева.
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10 час.
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