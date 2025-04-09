Белый дом подтвердил увеличение пошлин на импорт из КНР до 104 процентов

Вашингтон увеличил таможенные пошлины на импорт из Китайской Народной Республики ещё на 50 процентов — до 104 процентов, заявила пресс-секретарь президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Кэролайн Левитт.
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