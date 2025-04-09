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Белый дом подтвердил увеличение пошлин на импорт из КНР до 104 процентов

Белый дом подтвердил увеличение пошлин на импорт из КНР до 104 процентов

Вашингтон увеличил таможенные пошлины на импорт из Китайской Народной Республики ещё на 50 процентов — до 104 процентов, заявила пресс-секретарь президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Кэролайн Левитт.

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