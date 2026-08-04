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Медвежий угол

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«Восстановили справедливость» или обчистили бюджет? Как экс-мигранты «выносят» казну РФ

«Восстановили справедливость» или обчистили бюджет? Как экс-мигранты «выносят» казну РФ

Русский компас Фото: из открытых источников В России растет градус кипения. Люди всё чаще возмущаются тем, как щедро раздаются пособия и льготы бывшим мигрантам, которые только-только получили красный паспорт с двуглавым орлом.

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Комментарии
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Владимир Тамбасов
Спасибо путину за его миграционную политику
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1 м.
Татьяна Пушкарь
😪😪😪😪😪😪😪
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1 м.
Татьяна Пушкарь
Вся РОССИЯ гудит против мигрантов и раздачи им жилья пособия и всех соц пособий  АУ.... В.В.ПУТИН услышь!!!!!@@
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1 м.