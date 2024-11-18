Шахматистка из ЯНАО Горячкина заняла третье место на турнире по блицу в Индии

На шахматном супертурнире Tata Steel Chess India 2024 в Калькутте прошли соревнования по блицу. Весь пьедестал среди женщин заняли россиянки, в том числе гроссмейстер с Ямала Александра Горячкина, которая взяла третье место.
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