Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

После двух детских травм жители Барнаула требуют проверить футбольную площадку

После двух детских травм жители Барнаула требуют проверить футбольную площадку

Авторы обращения считают, что причиной произошедшего стало ненадлежащее содержание спортивного объекта Жители Барнаула просят привести в порядок спортивную площадку во дворе дома № 238 на улице Георгия Исакова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии