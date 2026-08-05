После двух детских травм жители Барнаула требуют проверить футбольную площадку

Авторы обращения считают, что причиной произошедшего стало ненадлежащее содержание спортивного объекта Жители Барнаула просят привести в порядок спортивную площадку во дворе дома № 238 на улице Георгия Исакова.
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