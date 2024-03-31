Имя: Брук Фамилия: Трейнор Полное имя: Брук Трейнор Национальность: канадец Родилась: 5 июня 1999 г. Страна: Канада Цвет волос: Блондинка Цвет глаз: Зеленый Размеры: (США) 34-26-34 (ЕС) 86-66-86 Рост: 5,7; 170 см Инстаграм Брук Трейнор – @brooketrainor #Brooke #Trainor.
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