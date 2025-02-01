Живая Кубань
ГлавнаяПроисшествияОбществоПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Живая Кубань

347 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    А все в мире обещают всем.Европа тоже всем обещает что,вы видите новую Швейцарию?Кандидат в презид...
  • Eduard
    И уплыть на другой континент?Это всё глупость.Его в дурку надо отправить,Кандидат в презид...
  • Валерий
    По жизни он ранее напримьерил с дефолтом, а сечас от АП приехал с помощью бедным абхазам.Сергей Кириенко н...

Стало известно, что станет со спасательными шлюпками с потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239»

Стало известно, что станет со спасательными шлюпками с потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239»

Стало известно, что станет со спасательными шлюпками с потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239»Минтранс России принял решение передать учебному центру «Открытое море» в Новороссийске две спасательные шлюпки с танкера «Волгонефть-239».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Maxim
Так и не сказали - чей был мазут..
Ответить
19 час.
наверх