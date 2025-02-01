Стало известно, что станет со спасательными шлюпками с потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239»Минтранс России принял решение передать учебному центру «Открытое море» в Новороссийске две спасательные шлюпки с танкера «Волгонефть-239».
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