Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Мойша, выходи, тебя застукали": Чубайс удивил Путина, а сели замы

"Мойша, выходи, тебя застукали": Чубайс удивил Путина, а сели замы

Царьград Коллаж Царьграда Одна из главных новостей последних суток – задержание сразу четырёх высокопоставленных в прошлом руководителей печально известной госкорпорации, которую возглавлял главный "прихватизатор" России Анатолий Чубайс, – "Роснано".

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